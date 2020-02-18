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18:19, 18 февраля 2020 273
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Прощание с бизнесменом, погибшим в Испании, запланировали на конец недели

Прощание с бизнесменом, погибшим в Испании, запланировали на конец недели

Прощание с гендиректором рязанской сети аптек «Фарма» Виктором Мироновым, который погиб в коттедже в испанском городе Дения, запланировали на конец недели, пишет ТАСС со ссылкой на родственника семьи погибшего.

По предварительным данным, 62-летний мужчина и его партнер по бизнесу отравились угарным газом из-за неисправной горелки для обогрева помещения. Следов незаконного проникновения и насильственной смерти полицейские не обнаружили.

Ранее один из представителей аптечной сети «Фарма» в беседе с РЗН. инфо подтвердил инфомрацию о смерти Виктора Миронова.

«Фарма» одна из крупнейших аптечных сетей Рязанской области. По данным официальной группы «ВКонтакте», в сеть входят 36 аптек.


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