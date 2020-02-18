Прощание с бизнесменом, погибшим в Испании, запланировали на конец недели

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Прощание с гендиректором рязанской сети аптек «Фарма» Виктором Мироновым, который погиб в коттедже в испанском городе Дения, запланировали на конец недели, пишет
По предварительным данным, 62-летний мужчина и его партнер по бизнесу
Ранее один из представителей аптечной сети «Фарма» в беседе с РЗН. инфо подтвердил инфомрацию о смерти Виктора Миронова.
«Фарма» одна из крупнейших аптечных сетей Рязанской области. По данным официальной группы «ВКонтакте», в сеть входят 36 аптек.
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