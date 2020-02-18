Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на инициативу, объявляющую 31 декабря выходным днем. С таким предложением выступила группа депутатов, пишет «
Авторы законопроекта предложили передвигать выходные так, чтобы последний день года был нерабочим, если он не является выходным по календарю. В конце ноября они внесли документ в нижнюю палату.
В кабмине ответили, что Трудовой кодекс уже содержит норму, позволяющую переносить выходные на другие дни «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа семи рязанских улицах отключили холодную воду
|
cледующая новость →Обманутых дольщиков «Инжстроя» и «Альфа Рязани» пригласили на встречу с конкурсным управляющим
Иногда мы сталкиваемся с такими новостями, герои которых совершают из-за любви нечто нелепое, странное, прекрасное или даже незаконное.