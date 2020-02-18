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12:20, 18 февраля 2020 147
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Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на инициативу, объявляющую 31 декабря выходным днем. С таким предложением выступила группа депутатов, пишет «Российская газета».

Авторы законопроекта предложили передвигать выходные так, чтобы последний день года был нерабочим, если он не является выходным по календарю. В конце ноября они внесли документ в нижнюю палату.

В кабмине ответили, что Трудовой кодекс уже содержит норму, позволяющую переносить выходные на другие дни «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».


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