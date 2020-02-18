Покончивший с собой скопинец был капитаном полиции. Подробности

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Скопинец, который вечером 17 февраля покончил с собой на рабочем месте, был капитаном полиции. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.
Известно, что 44-летний мужчина работал в органах с 2002 года, он был командиром взвода ДПС.
По информации источника, тело капитана обнаружили в туалете. Рядом с ним нашли его табельный пистолет.
Напомним, следователи
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