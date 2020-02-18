Обнинских врачей возмутило приглашение «умирать» на двери поликлиники

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Обнинские врачи прокомментировал плакат «Добро пожаловать умирать», приклеенный неизвестными на входе в городскую больницу № 8. Об этом пишет «
«Трудно объяснить поступок людей, которые совершили эту провокацию. После серьезного кризиса, который пережила больница, коллектив КБ № 8 во главе с новым руководителем постепенно меняют ситуацию к лучшему», — говорится в заявлении медиков.
По данным СМИ, ранее больница не раз становилась объектом критики со стороны пациентов. За очереди в регистратуру, нехватку врачей и современного оборудования.
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