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21:21, 18 февраля 2020 401
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Обнинских врачей возмутило приглашение «умирать» на двери поликлиники

Обнинских врачей возмутило приглашение «умирать» на двери поликлиники

Обнинские врачи прокомментировал плакат «Добро пожаловать умирать», приклеенный неизвестными на входе в городскую больницу № 8. Об этом пишет «Российская газета».

«Трудно объяснить поступок людей, которые совершили эту провокацию. После серьезного кризиса, который пережила больница, коллектив КБ № 8 во главе с новым руководителем постепенно меняют ситуацию к лучшему», — говорится в заявлении медиков.

По данным СМИ, ранее больница не раз становилась объектом критики со стороны пациентов. За очереди в регистратуру, нехватку врачей и современного оборудования.

Как сообщил сайт oka.fm, полиция начала поиск вандала, оставившего запись на двери больницы.


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