На слушаниях вновь обсудили строительство многоэтажки между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1»

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Во вторник, 18 февраля, на публичных слушаниях обсудили изменения в правила застройки в границах Малого шоссе, Кооперативного переулка и Цветного бульвара. На них зарегистрировался один участник.
В октябре 2019 года гордума утвердила изменения функциональной зоны: один участок перевели в единую общественно-жилую зону, другой — в зону застройки многоэтажками.
Представитель ООО «Цветной бульвар» Виталий Черных отметил, что претензии от жителей близлежащих домов по поводу застройки не поступали.
Заключение по итогам публичных слушаний опубликуют в газете «Рязанские ведомости».
Напомним, на обсуждаемой территории
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