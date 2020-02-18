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12:25, 18 февраля 2020 139
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На семи рязанских улицах отключили холодную воду

На семи рязанских улицах отключили холодную воду

Утром во вторник, 18 февраля, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Зубковой, дома 4 корпус 1, 2 корпус 2;
  • улица Новоселов, дом 4 корпус 1;
  • улица Тимуровцев, дом 9 корпус 2.

До 16:00 воду отключат по следующим адресам:

  • улица Гоголя, дом 7;
  • улице Чернышевского, дома 8, 8-а, 10;
  • Первомайский проспект, дом 70/1.

Кроме того, до окончания работ воды не будет в домах 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 12, 12-а, 23 по улице Забайкальской.


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