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На рязанца завели уголовное дело за торговлю алкоголем в квартире на улице Великанова. Об этом сообщила
55-летнего мужчину уже привлекали к административной ответственности за продажу спиртного.
Однако выяснилось, что рязанец вновь торговал алкоголем. Теперь злоумышленнику грозит уголовное наказание.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК. Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.
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