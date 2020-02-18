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11:58, 18 февраля 2020 119
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На базе РГУ к 125-летию Есенина создадут культурно-образовательный кластер

На базе РГУ к 125-летию Есенина создадут культурно-образовательный кластер

На базе РГУ к 125-летию Есенина создадут международный культурно-образовательный кластер, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Есенинского научного центра вуза, доктора филологических наук Ольгу Воронову.

«На базе научного центра предполагается создать объединенную платформу для обмена информацией об исследованиях, мероприятиях, посвященных творчеству поэта, для популяризации его наследия и создания международного культурно-образовательного пространства», — сказала она.

По словам Вороновой, в объединение войдут около 20 музеев Есенина (в том числе в Константинове, Москве, Азербайджане, Узбекистане), а также целый ряд народных, частных и общественных музеев. Туда также войдут носящие имя Есенина десять библиотек по всей стране, научные центры в Рязани, Донецке и Луганске, концертный зал в Рязани, творческие коллективы, интернет-ресурсы, оргкомитеты есенинских премий и фестивалей.

Участники будут проводить музыкальные и поэтические фестивали, вебинары и видеомосты, сотрудники центра также намерены проводить лекции для ценителей творчества поэта по всему миру.

Презентация проекта состоится 24 марта в Рязани. Одним из первых в объединение войдет научно-просветительский центр имени Сергея Есенина, созданный на базе Луганского национального университета.


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