На базе РГУ к 125-летию Есенина создадут культурно-образовательный кластер

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На базе РГУ к 125-летию Есенина создадут международный культурно-образовательный кластер, пишет
«На базе научного центра предполагается создать объединенную платформу для обмена информацией об исследованиях, мероприятиях, посвященных творчеству поэта, для популяризации его наследия и создания международного культурно-образовательного пространства», — сказала она.
По словам Вороновой, в объединение войдут около 20 музеев Есенина (в том числе в Константинове, Москве, Азербайджане, Узбекистане), а также целый ряд народных, частных и общественных музеев. Туда также войдут носящие имя Есенина десять библиотек по всей стране, научные центры в Рязани, Донецке и Луганске, концертный зал в Рязани, творческие коллективы, интернет-ресурсы, оргкомитеты есенинских премий и фестивалей.
Участники будут проводить музыкальные и поэтические фестивали, вебинары и видеомосты, сотрудники центра также намерены проводить лекции для ценителей творчества поэта по всему миру.
Презентация проекта состоится 24 марта в Рязани. Одним из первых в объединение войдет научно-просветительский центр имени Сергея Есенина, созданный на базе Луганского национального университета.
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