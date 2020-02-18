Любимов вручил рязанским спортсменам губернаторские стипендии

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Глава Рязанской области Николай Любимов вручил молодым спортсменам губернаторские стипендии.
Любимов отметил, что рязанцы показали достойные результаты, продемонстрировали силу и выдержку и завоевали медали на турнирах регионального и федерального уровня.
«Вы даете нам множество поводов для гордости. Я уверен, что будут еще победы, и вы достойно представите регион на международной арене. Под руководством опытных тренеров, стараниями ваших родителей и при вашем упорстве есть все шансы попасть в большой спорт и стать чемпионами. Удачи вам в дальнейшем и новых побед», — сказал губернатор.
Кроме того, Любимов подчеркнул, что в 2020 году в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография»
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