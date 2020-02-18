Калужанина осудят за продажу детской порнографии в интернете

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Малоярославца, который обвиняется в распространении детской порнографии. Об этом сообщил
По версии следствия, калужанин хранил файлы с порнографическим изображением несовершеннолетних в интернете. Кроме того, обвиняемый продавал эти материалы пользователям.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанской ОКБ отработали действия при массовом поступлении пациентов
|
cледующая новость →Обнинских врачей возмутило приглашение «умирать» на двери поликлиники
Иногда мы сталкиваемся с такими новостями, герои которых совершают из-за любви нечто нелепое, странное, прекрасное или даже незаконное.