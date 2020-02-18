Гражданам Китая временно запретят въезд в Россию

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Гражданам Китая из-за коронавируса временно запретят въезд в Россию для туризма, работы и в личных целях. Об этом со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой пишет
Распоряжение начнет действовать с 20 февраля.
Напомним,
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Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.