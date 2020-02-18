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20:44, 18 февраля 2020 562
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Гражданам Китая временно запретят въезд в Россию

Гражданам Китая временно запретят въезд в Россию

Гражданам Китая из-за коронавируса временно запретят въезд в Россию для туризма, работы и в личных целях. Об этом со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой пишет ТАСС.

Распоряжение начнет действовать с 20 февраля.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в Китае заболели более 73 тысяч человек, скончались 1 873.


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