Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников начальных классов

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Все мероприятия, связанные с организацией горячего питания для младшеклассников, должны начаться в сентябре этого года и полностью завершиться в сентябре 2023 года.
Для реализации инициативы регионы будут получать субсидии.
Напомним, во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин
В Рязани бесплатное питание для учеников начальных классов
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Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.