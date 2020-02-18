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11:52, 18 февраля 2020 744
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Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса. Он работал в госпитале, который принимал людей, зараженных вирусом, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что врачи пытались спасти Лю Чжимина, но не смогли. 51-летний медик умер утром во вторник, 18 февраля.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 73 тыс. человек. При этом умерли 1 873 человека, а выздоровели — 12 798 человек.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в Китае заболели более 73 тысяч человек, скончались 1 873. В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая.


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