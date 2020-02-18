Гендиректор «Россети Центр» Игорь Маковский решил помочь ветеранам, труженикам тыла, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда

В «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» — под руководством генерального директора общества Игоря Маковского прошло совещание, на котором приняли концепцию подготовки к празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

По решению Игоря Маковского адресную помощь окажут неработающим пенсионерам энергокомплекса двух обществ: ветеранам Великой Отечественной войны в размере 50 тысяч рублей; труженикам тыла, узникам лагерей и жителям блокадного Ленинграда — по 30 тысяч рублей.

«День Победы — это праздник всенародной гордости, мужества, отваги и несгибаемой воли нашего народа, это великий праздник со слезами на глазах! С честью советские люди прошли через тяготы и испытания военного времени и сделали все возможное, чтобы приблизить День Победы», — отметил во Маковский.

«Память о величайшем подвиге в истории Отечества делает нас сильнее, вдохновляя на новые свершения! Мы не должны забывать о тех трагических, опаленных порохом днях, унесших миллионы жизней, о слезах матерей, потерявших своих детей, о безвинно замученных в концлагерях, о погибших от страшного голода блокадниках. Мы должны помнить и передавать из поколения в поколение историю о героизме и трудовой доблести наших соотечественников в годы войны, оберегать и рассказывать детям и внукам историческую правду о подвигах славных предков! С каждым годом людей, подаривших нам Великую Победу, становится все меньше. Долг чести любого патриота и гражданина своей страны — оказать им максимально возможную помощь и поддержку. Без уважения к своему прошлому не может быть будущего», — подчеркнул генеральный директор.

На сегодняшний день ветеранский корпус в регионах присутствия насчитывает 54 человека, адресная помощь оказывается 285-ти труженикам тыла, 39-ти бывшим узникам концлагерей и 4-м жителям блокадного Ленинграда.

«Традиция оказания адресной помощи от „Россети Центр“ — управляющей организации „Россети Центр и Приволжье“ — не ограничивается только памятной датой 9 мая. Неработающие пенсионеры энергокомплекса — ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники лагерей и участники блокады Ленинграда — всегда окружены заботой, вниманием, финансовой и социальной помощью волонтеров-сотрудников предприятия», — отметили в пресс-службе компании.