Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус

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23-летнюю гражданку Китая, учащуюся в МГУ, госпитализировали из общежития с подозрением на коронавирус, пишет
По данным источника, в начале февраля девушка посетила КНР.
У нее зафиксировали температуру и признаки ОРВИ. Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.