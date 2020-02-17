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Синоптики заявили, что в марте могут ударить сильные морозы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что похолодание до -10 градусов «вполне не исключены». Его слова приводит
Также в этом месяце ожидаются снегопады.
Ранее Вильфанд заявил, что первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году.
Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее «поторопит» аномально теплая зима.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.