Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

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Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.
Напомним, на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогама близ Токио в связи с коронавирусом,
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в Китае заболели 42 638 человек, выздоровели 3 996 больных, скончались 1 016. В России
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.