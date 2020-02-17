В Нарьян-Маре осудят охранника, впустившего убийцу в детсад

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В Нарьян-Маре осудят охранника, впустившего убийцу шестилетнего мальчика в детский сад во время тихого часа, сообщил
В день трагедии охранник ООО «ОП «Святогоръ» дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не установив цели визита, открыл мужчине входную дверь.
Убийца беспрепятственно поднялся на второй этаж и прошел в спальню одной из групп, где отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку».
Однако к этому моменту мужчина уже зарезал шестилетнего ребенка.
Его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.
Уголовное дело направлено в суд.
Отмечается, что шестого февраля арбитражный суд Архангельской области аннулировал лицензию ООО «Охранное предприятие «Святогоръ».
Напомним, трагедия
Он проник в детский сад «Сказка», который находится в доме № 7 на улице 60 лет СССР.
Позже выяснилось, что злоумышленник
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