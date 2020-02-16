В Японии 355 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере

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Фото: Pixabay.com
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогама близ Токио в связи с коронавирусом, заболели 355 человек.
Как сообщили
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в Китае заболели 42 638 человек, выздоровели 3 996 больных, скончались 1 016. В России
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.