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9:22, 16 февраля 2020 670
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В Японии 355 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере

В Японии 355 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере

Фото: Pixabay.com

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогама близ Токио в связи с коронавирусом, заболели 355 человек.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, российских граждан нет среди тех, у кого за последние сутки был подтвержден коронавирус. На борту судна находятся около 3,6 тысяч человек из 50 стран, в том числе из России.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в Китае заболели 42 638 человек, выздоровели 3 996 больных, скончались 1 016. В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая. Второго заразившегося также готовят к выписке.


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