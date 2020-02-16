В московском баре девушка умерла, подавившись пирожным

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Вечером в субботу, 15 февраля, в московском баре международной сети KillFish девушка насмерть подавилась пирожным во время конкурса. Об этом пишет «
В заведении устроили конкурс: поедание пирожных на скорость. 23-летняя участница, отдыхавшая в баре с друзьями, подавилась, начала задыхаться и упала на пол.
Приехавшие медики констатировали смерть.
По словам очевидцев, девушка за несколько секунд до финального звонка запихнула в рот несколько пирожных одновременно.
«После конкурса они с подругой начали общаться, и ей резко стало плохо. Она упала и все. Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую», — рассказал один из посетителей бара телеканалу
Следователи начали проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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