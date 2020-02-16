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17:31, 16 февраля 2020 673
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В московском баре девушка умерла, подавившись пирожным

В московском баре девушка умерла, подавившись пирожным

Вечером в субботу, 15 февраля, в московском баре международной сети KillFish девушка насмерть подавилась пирожным во время конкурса. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В заведении устроили конкурс: поедание пирожных на скорость. 23-летняя участница, отдыхавшая в баре с друзьями, подавилась, начала задыхаться и упала на пол.

Приехавшие медики констатировали смерть.

По словам очевидцев, девушка за несколько секунд до финального звонка запихнула в рот несколько пирожных одновременно.

«После конкурса они с подругой начали общаться, и ей резко стало плохо. Она упала и все. Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую», — рассказал один из посетителей бара телеканалу РЕН ТВ.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».


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