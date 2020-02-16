Синоптики пообещали россиянам раннюю весну

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Фото: Pixabay.com
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории России появится в этом году раньше обычного,
Он отметил, что синоптическая весна — таяние снега и льда, плюсовые температуры — начинается не ранее 20-х чисел марта. Однако в этом году наступление нового сезона ускорит аномально теплая зима.
Аномально ранняя весна вызвана теплой зимой, уверен синоптик: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.