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8:16, 16 февраля 2020 664
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Синоптики пообещали россиянам раннюю весну

Синоптики пообещали россиянам раннюю весну

Фото: Pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории России появится в этом году раньше обычного, передает ТАСС.

Он отметил, что синоптическая весна — таяние снега и льда, плюсовые температуры — начинается не ранее 20-х чисел марта. Однако в этом году наступление нового сезона ускорит аномально теплая зима.

Аномально ранняя весна вызвана теплой зимой, уверен синоптик: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда.


© RZN.info

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