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10:55, 16 февраля 2020 678
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Мужчина с ножом напал на прихожан храма в Москве. Два человека ранены

Мужчина с ножом напал на прихожан храма в Москве. Два человека ранены

В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме Николая Чудотворца в Покровском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Мужчина ворвался в храм во время службы и напал на людей возле алтаря. В результате двое человек получили ранения, нападавший задержан.

Известно, что нападавшего задержали сами прихожане.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что нападавший — 26-летний житель Липецкой области. Полиция задержа


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