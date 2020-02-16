Мужчина с ножом напал на прихожан храма в Москве. Два человека ранены

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В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме Николая Чудотворца в Покровском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Мужчина ворвался в храм во время службы и напал на людей возле алтаря. В результате двое человек получили ранения, нападавший задержан.
Известно, что нападавшего задержали сами прихожане.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что нападавший — 26-летний житель Липецкой области. Полиция задержа
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