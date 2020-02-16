Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

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Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Теперь в российских поликлиниках больше не будет стоматологов и психологов. Поправки вступили в силу 15 февраля,
В обновленную структуру поликлиник также не попали кабинет помощи при отказе от курения и кабинет лучевой диагностики. Однако появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические.
Кроме того, состав кабинетов специализированной помощи теперь будет зависеть от численности прикрепленных к поликлинике жителей. Чем больше людей — тем шире помощь.
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