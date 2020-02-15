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8:27, 15 февраля 2020 197
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Зима в Москве закончилась и не вернется — РАН

Зима в Москве закончилась и не вернется — РАН

Фото: Pixabay.com

Зима в Москве закончилась и не вернется. Об этом заявил завлабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов в беседе с агентством «Москва».

По словам Семенова, начался переход в весну. В марте он будет сопровождаться обилием тепла.

«Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода — и все начинает таять», — уточнил он.

Ученый добавил, что считает одной из причин теплой зимы североатлантическое колебание.


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