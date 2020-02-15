В России отменили более 3,6 тысяч правовых актов СССР

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Фото: Pixabay.com
В России отменили 3 621 правовой акт СССР. Постановление
Документы и их отдельные положения устарели или не применялись на практике. Например, в списке — постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О мерах борьбы с проказой» от 1923 года, «О музейном фонде Союза ССР» от 1965 года.
В мае 2019 года правительство разработало так называемую регуляторную гильотину, в рамках которой пересматривают действующие нормативно-правовые акты.
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Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.