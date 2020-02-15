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8:11, 15 февраля 2020 142
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В пятницу на Восточной окружной столкнулись три машины

В пятницу на Восточной окружной столкнулись три машины

В пятницу, 14 февраля, на Восточной окружной столкнулись три машины. Авария произошла примерно в 7:10, сообщает Александр Дейков.

По словам мужчины, после съезда с кольцевого движения столкнулись Mitsubishi Lancer IX, Kia Rio и Citroen C4.

Дейков.обратился к другим водителям с просьой о помощи: ему нужна запись видеорегистратора с моментом ДТП.


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