В пятницу на Восточной окружной столкнулись три машины

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В пятницу, 14 февраля, на Восточной окружной столкнулись три машины. Авария произошла примерно в 7:10, сообщает
По словам мужчины, после съезда с кольцевого движения столкнулись Mitsubishi Lancer IX, Kia Rio и Citroen C4.
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