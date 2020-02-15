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В центре Калининграда мужчина застрелил семейную пару и ранил их ребенка,
По предварительным данным, пострадавшего подростка госпитализировали.
Отмечается, что сам стрелок покончил с собой.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.