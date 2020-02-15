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15:24, 15 февраля 2020 61
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Туман и гололедица. Прогноз погоды в Рязанской области на воскресенье

Туман и гололедица. Прогноз погоды в Рязанской области на воскресенье

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 16 февраля, в Рязанской области ожидается туман и гололедица. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно. Ночью и днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -8, -3 градуса, днем -3, +2 градуса.


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