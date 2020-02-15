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18:21, 15 февраля 2020 89
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Рязанские врачи освоили клеточную терапию сетчатки глаза

Рязанские врачи освоили клеточную терапию сетчатки глаза

Фото: Pixabay.com

Рязанские врачи освоили клеточную терапию сетчатки глаза, сообщил региональный минздрав.

Суть метода состоит в использовании для «закрытия» разрыва сетчатки глаза плазмы крови самого пациента, которая предварительно была обогащена тромбоцитами. Эта методика не приводит к побочным эффектам, поскольку препарат не является чужеродным.

Название этого самого современного и перспективного подхода к терапии дефектов сетчатки глаза — PRP-терапия (Platelet-Rich Plasma). Специалисты из рязанской больницы имени Семашко применяют этот метод лечения с ноября 2019 года. С такой терапии специалисты улучшили остроту зрения 12 пациентам.

Отмечается, что для офтальмологов терапия сетчатки глаза является одной из самых сложных проблем, поскольку она не способна к регенерации, и в случае ее гибели наступает слепота.


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