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Фото: Pixabay.com
Рязанские врачи освоили клеточную терапию сетчатки глаза,
Суть метода состоит в использовании для «закрытия» разрыва сетчатки глаза плазмы крови самого пациента, которая предварительно была обогащена тромбоцитами. Эта методика не приводит к побочным эффектам, поскольку препарат не является чужеродным.
Название этого самого современного и перспективного подхода к терапии дефектов сетчатки глаза — PRP-терапия (Platelet-Rich Plasma). Специалисты из рязанской больницы имени Семашко применяют этот метод лечения с ноября 2019 года. С такой терапии специалисты улучшили остроту зрения 12 пациентам.
Отмечается, что для офтальмологов терапия сетчатки глаза является одной из самых сложных проблем, поскольку она не способна к регенерации, и в случае ее гибели наступает слепота.
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