Рязанкам из геронтологического центра сделали бесплатный маникюр

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Рязанкам из геронтологического центра имени Мальшина сделали бесплатный маникюр. Об этом в пятницу, 14 февраля,
Благотворительную акцию устроил салон красоты Zebra Studio. Мастера рассказали пациенткам центра, как ухаживать за кожей рук и ногтями.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.