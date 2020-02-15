Полицейские изъяли поддельные сумки и кошельки на Центральном рынке

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 14 февраля, полицейские изъяли поддельные товары на Центральном рынке. Всего — около 500 сумок, кошельков и детских вещей,
Отмечается, что некоторые продавцы пытались спрятать поддельные вещи, другие — закрывали палатки.
Владельцев палаток и продавцов оштрафуют на сумму в два раза превышающую ущерб (но не менее 20 тысяч рублей).
Всего с 10 по 14 февраля в области изъяли две с половиной тысячи поддельных товаров. Это одежда, детские игрушки, изделия из кожи и аксессуары для телефонов.
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