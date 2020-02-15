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На проезде Яблочкова машина ДПС попала в аварию,
«На кривоработающем светофоре на проезде Яблочкова опять авария. Теперь с участием ДПС [пунктуация и орфография автора сохранены — прим. редакции]", — отметили комментаторы.
Официальная информация о происшествии уточняется.
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