Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:20, 15 февраля 2020 86
 0    0

Николай Любимов опубликовал видео со старта «Национального триатлона»

Николай Любимов опубликовал видео со старта «Национального триатлона»

Губернатор Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео с «Национального триатлона», который стартовал в Варских в субботу, 15 февраля.

«Наряду с профессионалами на старт вышли любители спорта, школьники, студенты, люди старшего возраста. Треть участников — дети и взрослые с ограниченными возможностями», — отметил глава региона.

Также губернатор подчеркнул, что мероприятие объединило представителей всех районов области: более 1500 человек, 500 участников лыжных гонок.

«Мы всегда стараемся поддерживать такие инициативы. Рязанская область стала первой, где проект „Национальный триатлон“ реализуется на региональном уровне. Надеюсь, другие субъекты последуют нашему примеру», — заключил Николай Любимов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
1 день назад
В День святого Валентина. 10 пикантных историй о том, на что способны рязанцы ради любви

В День святого Валентина. 10 пикантных историй о том, на что способны рязанцы ради любви 1

Иногда мы сталкиваемся с такими новостями, герои которых совершают из-за любви нечто нелепое, странное, прекрасное или даже незаконное.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:51, 6 февраля 2020 2 720
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
19:22, 1 февраля 2020 3 376
Изменился режим работы рязанских МФЦ
14:12, 2 февраля 2020 4 347
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
12:00, 2 февраля 2020 2 086
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
13:52, 3 февраля 2020 1 123
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о первом случае коронавируса в Рязанской области
Все новости
Голосования

Вы занимаетесь спортом?

Окончание опроса: 28.02.2020
Архив голосований
Форум