Николай Любимов опубликовал видео со старта «Национального триатлона»

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Губернатор Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео с «Национального триатлона», который
«Наряду с профессионалами на старт вышли любители спорта, школьники, студенты, люди старшего возраста. Треть участников — дети и взрослые с ограниченными возможностями», — отметил глава региона.
Также губернатор подчеркнул, что мероприятие объединило представителей всех районов области: более 1500 человек, 500 участников лыжных гонок.
«Мы всегда стараемся поддерживать такие инициативы. Рязанская область стала первой, где проект „Национальный триатлон“ реализуется на региональном уровне. Надеюсь, другие субъекты последуют нашему примеру», — заключил Николай Любимов.
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