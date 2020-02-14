За год в восьми районах области украли электрооборудование, возбуждены уголовные дела

В 2019 году сотрудники блока безопасности «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» уделяли внимание работе по предотвращению фактов воровства, порчи электрооборудования и привлечению нарушителей к ответственности в соответствии с действующим российским законодательством. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Как правило, уголовные дела возбуждаются по признакам составов преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 158 УК „Кража“, а также статьей 215.2 УК „Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения“. Подобные противозаконные деяния наказываются штрафами, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет», — отметили энергетики.

Специалисты подчеркнули, что энергетическая безопасность потребителей зависит не только от надежной работы электрооборудования, но и от его сохранности.

«К сожалению, встречаются люди, которые мало задумываются о своих действиях и еще меньше о результатах содеянных поступков. Мы намерены продолжать бескомпромиссную борьбу с хищениями электрооборудования, добиваясь в каждом из случаев самого строгого наказания», — заявил директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Михаил Подлягин.

Так, уголовное дело возбудили по факту крупной кражи в Шиловском районе, где злоумышленники похитили более 13 км провода, повалив при этом 12 опор ЛЭП. В результате сумма ущерба сетевой компании составила около 800 тысяч рублей.

Также случаи воровства электросетевого оборудования зафиксированы в Шацком, Касимовском, Михайловском, Сараевском, Рыбновском, Спасском, Сасовском районах Рязанской области. По всем фактам в полицию направили заявления, возбудили пять уголовных дел.

В «Рязаньэнерго» предупредили: хищения или порча электрооборудования с энергообъектов ставят под угрозу устойчивость электросетевого комплекса и качество электроснабжения потребителей. Противоправные действия могут стать причиной нарушений электроснабжения жилых домов, промышленных предприятий, больниц, школ, детских садов и даже целых населенных пунктов, а также несут угрозу жизни и имуществу самих злоумышленников.

Энергетики призвали жителей региона активнее делиться информацией о замеченных противоправных действиях по единому бесплатному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжья» 8-800-50-50-115.