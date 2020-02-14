В субботу в Рязанской области потеплеет до +2 градусов

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В субботу, 15 февраля, в Рязанской области потеплеет до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -8, -3 градуса, днем -3, +2 градуса.
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