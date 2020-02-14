В сети кофеен CoffeeBean запустили оплату по биометрии

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Первой столичной кофейней, принимающей платежи с использованием Единой биометрической системы, стала сетевая кофейня CoffeeBean по адресу: улица Пятницкая, 5. Сервис оплаты покупок с использованием технологии распознавания лица запустили «Ростелеком» и банк «Русский стандарт». К середине 2020 года биометрический эквайринг намерены внедрить во всех кофейнях сети CoffeeBean.
Оплачивать товары и услуги «одним взглядом» можно после регистрации цифрового образа в Единой биометрической системе. Для этого потенциальному покупателю нужно сдать данные в одном из банков, подключенных к Единой биометрической системе. Далее для проведения платежей необходимо привязать банковскую карту к своему цифровому образу. Это можно сделать в
Сегодня биометрическая оплата доступна держателям карты «Мир» банка «Русский стандарт». До конца первого квартала 2020 года оплачивать покупки с использованием Единой биометрической системы смогут владельцы других видов платежных карт.
Напомним,
«Всего через несколько месяцев после презентации технологии любой желающий может ее протестировать и воспользоваться платежным методом у нашего клиента — в популярной сети кофеен CoffeeBean. Именно за такими технологиями будущее, которое мы можем увидеть уже сегодня. Бесспорно, инновационный финансовый инструмент подарит покупателям массу преимуществ, среди которых — отсутствие необходимости иметь при себе карту или любой другой платежный инструмент, а также высокий уровень безопасности проведения операций», — прокомментировала директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.
«Мы очень рады, что Единая биометрическая система, разработанная „Ростелекомом“, выходит за пределы финансового сектора. Сегодня вместе с банком „Русский стандарт“ мы представляем революционную систему оплаты — с помощью биометрии. Теперь любой посетитель кофейни может оплатить свой любимый напиток еще быстрее — достаточно посмотреть в камеру около кассы, и система автоматически спишет сумму со счета. В ближайшие годы мы планируем увеличить число продуктов и сервисов, в которых используется биометрия. Так, похожая система, позволяющая оплачивать проезд без прикладывания билета или банковской карты, уже тестируется в московском метро», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
Банк «Русский стандарт» начал сбор данных клиентов для передачи в Единую биометрическую систему осенью 2019 года. Платформу для этого проекта банк разработал самостоятельно, чтобы обеспечить дополнительные меры безопасности при записи и передаче данных.
Сдать данные в Единую биометрическую систему можно в любом из свыше 13,5 тысяч отделений 232 банков, расположенных более чем в тысяче населенных пунктов России. С полным списком банков можно ознакомиться на
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