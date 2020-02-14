В сербском городе начали переименовывать площадь в честь Маргелова

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В сербском Панчеве начали переименовывать площадь в честь командующего ВДВ СССР Василия Маргелова. Городская комиссия по наименованию улиц и площадей одобрила эту идею, передает
Переименовать площадь в честь Маргелова в сентябре 2019 года
Ранее идею назвать безымянную площадь в городе Панчево именем советского генерала-освободителя поддержал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, военный атташат при посольстве России, министр обороны Сербии
Как напомнил Роберт Ресанович, в крупном промышленном городе Панчево во время Второвой войны были сосредоточены серьезные силы нацистов. Город от фашистов освободила 49-й дивизия под командованием генерал-майора Василия Маргелова.
«Согласно донесениям немецкого командования, планировалось остановить Красную Армию под Белградом и Панчево. Однако они были бессильны перед освободителями. Благодаря тщательно продуманным действиям, молниеносной переброске частей, решительности офицеров и солдат, огромной храбрости Панчево было освобождено 6 октября 1944 года в 06:30», — отметил он.
В боях за город пали свыше сотни красноармейцев. Силы Красной Армии входили в город с востока и сосредоточились на той самой площади, которую хотят назвать в честь Маргелова.
Сейчас площадь безымянная. На ней есть обелиск павшим советским воинам.
«Мы считаем, что предложение увековечить память Маргелова оправдано и необходимо — этим мы покажем, что помним свою историю, испытываем уважение к своим освободителям и не согласны с попытками пересмотреть историю», — сказал Ресанович.
Напомним, сейчас единственная в мире площадь имени Маргелова находится в Рязани рядом с училищем ВДВ.
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