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В сараевском магазине нашли подделки известных брендов. Покупателям предлагали приобрести футболки, обувь, шарфы, очки и другой контрафактный товар, пишет издательство «
Документов на все эти вещи у продавцов не оказалось. Товар изъяли и отправили на экспертизу.
После проверки возбудили дело по статье 14.10 КоАП.
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