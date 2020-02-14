В Сапожковском районе лишенный «прав» водитель напился и уехал на «КамАЗе»

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В Сапожковском районе поймали пьяного водителя. Об этом сообщила
Известно, что 20 сентября 2019 года мужчину лишили «прав» за вождение в нетрезвом виде. Однако 14 ноября 2019 года он снова напился и сел за руль «КамАЗа».
На этот раз в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся.
Мужчину приговорили к году условного заключения и еще раз лишили «прав» на полтора года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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