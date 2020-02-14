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12:02, 14 февраля 2020 82
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В Сапожковском районе лишенный «прав» водитель напился и уехал на «КамАЗе»

В Сапожковском районе лишенный «прав» водитель напился и уехал на «КамАЗе»

В Сапожковском районе поймали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Известно, что 20 сентября 2019 года мужчину лишили «прав» за вождение в нетрезвом виде. Однако 14 ноября 2019 года он снова напился и сел за руль «КамАЗа».

На этот раз в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся.

Мужчину приговорили к году условного заключения и еще раз лишили «прав» на полтора года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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