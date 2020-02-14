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В Рязани создадут группу для контроля за работой маршруток. В нее войдут представители общественности. Об этом в пятницу, 14 февраля,
На личном приеме у мэра Елены Сорокиной жительницы улиц Новоселов и Зубковой задали вопросы о контроле за соблюдением водителями автобусов порядка посадки и высадки пассажиров.
В ближайшее время в городе проверят водителей общественного транспорта. Нарушителей, высаживающих пассажиров не на остановках, пообещали наказать.
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Иногда мы сталкиваемся с такими новостями, герои которых совершают из-за любви нечто нелепое, странное, прекрасное или даже незаконное.