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В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса. Его разработал «Вектор», сообщил
«Получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ „Вектор“ Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Отметим, число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название — COVID-2019.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.