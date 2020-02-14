В очередь за истощенным далматинцем выстроились 43 рязанца

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 11 февраля, рязанские волонтеры
Сейчас животное находится на передержке и постепенно идет на поправку. Об этом РЗН. инфо сообщила Инна Сурженко, куратор далматинца.
По словам девушки, собака не боится людей и идет на контакт. После размещения о ней информации в соцсетях рязанцы выстроились в очередь за животным.
«Собаку зовут Джесси. Мы выделили двух претендентов из сорока трех человек, желающих ее забрать. Это мужчина из Рязани и девушка из Новомичуринска. Хочется отметить, что собака не может попасть к разведенцам, потому что до ее передачи она будет стерилизована», — рассказала Инна.
Рязанка добавила, что собака постоянно стоит возле миски и ждет, когда ее покормят. Пока еду приходится давать маленькими порциями, чтобы не навредить организму животного. Планируется, что к новому хозяину Джесси отправится уже через месяц.
Фото предоставлены Инной Сурженко
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский онколог рассказал, каким раком чаще заболевают дети
|
cледующая новость →Мэрия рассказала, когда в «Дубовой Роще» полностью восстановят освещение
Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.