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14:16, 14 февраля 2020 345
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В очередь за истощенным далматинцем выстроились 43 рязанца

В очередь за истощенным далматинцем выстроились 43 рязанца

Во вторник, 11 февраля, рязанские волонтеры спасли далматинца с истощением. Собака жила у мужчины, у которого не было денег на корм.

Сейчас животное находится на передержке и постепенно идет на поправку. Об этом РЗН. инфо сообщила Инна Сурженко, куратор далматинца.

По словам девушки, собака не боится людей и идет на контакт. После размещения о ней информации в соцсетях рязанцы выстроились в очередь за животным.

«Собаку зовут Джесси. Мы выделили двух претендентов из сорока трех человек, желающих ее забрать. Это мужчина из Рязани и девушка из Новомичуринска. Хочется отметить, что собака не может попасть к разведенцам, потому что до ее передачи она будет стерилизована», — рассказала Инна.

Рязанка добавила, что собака постоянно стоит возле миски и ждет, когда ее покормят. Пока еду приходится давать маленькими порциями, чтобы не навредить организму животного. Планируется, что к новому хозяину Джесси отправится уже через месяц.

Фото предоставлены Инной Сурженко


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