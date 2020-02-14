В ночь на пятницу снег с улиц Рязани убирали 160 единиц техники

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Фото: Администрация Рязани
В ночь на пятницу, 14 февраля, снег с улиц Рязани убирали 160 единиц техники. К работам привлекали более 200 человек,
За сутки из города вывезли 1800 кубометров снега.
На дороги и тротуары высыпали 240 кубометров песка и соли и 16 тонн реагента.
Город продолжат убирать в выптяницу и выходные. В Октябрьском, Московском, Железнодорожном районах привлекли дополнительные силы.
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