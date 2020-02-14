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15:54, 14 февраля 2020 205
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В мэрии назвали причину отключения отопления на Московском

В мэрии назвали причину отключения отопления на Московском

В мэрии рассказали, почему жители Московского в четверг, 13 февраля, на полдня остались без отопления.

В пресс-службе администрации сообщили, что на участке теплотрассы на улицах Новаторов и Костычева обнаружили незначительные повреждения. Чтобы не допустить аварии, трубы решили отремонтировать. Для этого подачу тепла в ближайших домах снизили.

«Данные о пересчете за отопление уже переданы в абонентский отдел РМПТС. Информация о предстоящих работах передается в управляющие компании и ЖЭУ, они обязаны проинформировать жителей домов», — отметили в мэрии.

Также там подчеркнули, что «участок коммуникаций достаточно сложный», для наблюдения за ним понадобится дополнительное время.

«Если прорывов не последует, то яму зароют. О дополнительном отключении отопления на сегодняшний день не сообщается», — заключили в пресс-службе.


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