В мэрии назвали причину отключения отопления на Московском

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В мэрии рассказали, почему жители Московского в четверг, 13 февраля, на полдня
В пресс-службе администрации сообщили, что на участке теплотрассы на улицах Новаторов и Костычева обнаружили незначительные повреждения. Чтобы не допустить аварии, трубы решили отремонтировать. Для этого подачу тепла в ближайших домах снизили.
«Данные о пересчете за отопление уже переданы в абонентский отдел РМПТС. Информация о предстоящих работах передается в управляющие компании и ЖЭУ, они обязаны проинформировать жителей домов», — отметили в мэрии.
Также там подчеркнули, что «участок коммуникаций достаточно сложный», для наблюдения за ним понадобится дополнительное время.
«Если прорывов не последует, то яму зароют. О дополнительном отключении отопления на сегодняшний день не сообщается», — заключили в пресс-службе.
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