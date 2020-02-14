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Фото: Pixabay.com
В Канищеве из-за аварии массово отключили свет. Электричества нет на улицах Бирюзова, Интернациональной, Пирогова и Станкозаводской.
По словам очевидца, на улицах не работают фонари и светофоры.
В МУП «РГРЭС» уточнили, что произошла авария. Восстановительные работы займут около трех часов.
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