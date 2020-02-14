В День святого Валентина рязанская полиция рассказала о влюбленных «закладчиках»

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Фото: Pixabay.com
В День святого Валентина, 14 февраля, рязанская полиция рассказала о влюбленных «закладчиках». Пару задержали в окрестностях села Реткино при помощи спецназа «Гром».
28-летний мужчина и 19-летняя женщина знакомы больше года. Они вместе начали употреблять наркотики и, чтобы заработать, решили торговать запрещенными веществами.
«Влюбленные начали сотрудничать с тремя подпольными интернет-магазинами, планировали распространять наркотики в розницу и оптом. Полицейские расстроили их планы и разлучили пару «закладчиков», —
В машине подозреваемых нашли контейнеры с 238 граммами «синтетики». Позже из 17 ранее сделанных «закладок» в Рязани, Рязанском и Пронском районах изъяли 47 граммов наркотиков.
На пару завели дело по чатси 4 статьи 228.1 УК. Им грозит до 20 лет тюрьмы.
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