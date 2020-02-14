Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в пятницу и выходные

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Фото: Pixabay.com
Гидромецтентр
Днем в пятницу и субботу ожидается нуль градусов, в воскресенье +1 градус. По ночам от -6 до -1 градуса.
Согласно прогнозу, погода все три дня будет облачной, возможны снег с дождем.
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