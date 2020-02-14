С начала года рязанцев оштрафовали на 36 тысяч за незаконные земляные работы

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С начала 2020 года рязанцев оштрафовали на 36 тысяч рублей за незаконные земляные работы, сообщил
10 нарушителей привлекли к ответственности за проведение работ без письменного разрешения.
Согласно правилам благоустройства, на муниципальной земле нельзя заниматься дорожными, строительными, аварийными и прочими земляными работами без документов или после окончания их срока действия. Ордер выдает мэрия.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.