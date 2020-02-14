Рязанского наркомана осудили за нападение на инвалида

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В Рязани осудили 26-летнего наркомана, который напал на инвалида-колясочника. Об этом сообщил
Инцидент произошел в апреле 2019 года. Известно, что молодой человек пришел домой к потерпевшему и предложил помочь ему купить продукты. Но инвалид не стал давать незнакомцу деньги.
Тогда наркоман попросил телефон, чтобы позвонить, но снова получил отказ. После этого он выхватил телефон у хозяина дома и потребовал сообщить ему пароль. Потерпевший снова отказал.
Молодой человек стал угрожать колясочнику сковородой, а затем ножом, но так и не добился пароля. Не назвал цифры хозяин дома и тогда, когда незнакомец ударил его ножом по руке, а сковородой — по коляске.
Так и не получив данных, рязанец забрал телефон и ушел. В отношении него возбудили уголовное дело.
В суде подозреваемый признал свою вину и извинился. Его приговорили к четырем с половиной годам условного заключения с испытательным сроком на это же время. Кроме того, молодому человеку придется пройти курс лечения от наркомании.
Приговор вступил в законную силу.
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