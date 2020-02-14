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14:19, 14 февраля 2020 198
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Рязанский онколог рассказал, каким раком чаще заболевают дети

Рязанский онколог рассказал, каким раком чаще заболевают дети

Фото: Pixabay.com

Завотделением химиотерапии онкологических и гематологических больных детской ОКБ, главный внештатный детский онколог рязанского минздрава Александр Безнощенко рассказал, каким раком чаще заболевают дети. По его словам, наиболее распространенной среди детей является лейкемия, на втором месте по частоте — опухоль головного мозга, а на третьем — опухоли различных органов.

В региональном минздраве сообщили, что выявляемость детского рака в регионе имеет такие же показатели, как и во всей стране (11-13 случаев на 100 тысяч детей).

«С 1998 года, то есть, в течение более чем 20 лет, общая выживаемость наших пациентов составила около 80. Естественно, сейчас эти цифры более высокие, в среднем 8 детей из 10 выздоравливают», — отметил Александр Безнощенко.

В ОКБ с онкобольными детьми работает психолог. В отделении есть игровая комната, по праздникам пациентов навещает больничный клоун.


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